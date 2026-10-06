Búsqueda laboral: el Colegio Tecnológico UTN busca perfiles para Desarrollo de Software

La convocatoria está dirigida a profesionales, técnicos, especialistas y personas que cuenten con conocimientos acreditados en el área

El Colegio Tecnológico UTN de la Facultad Regional del Neuquén, ubicado en Cutral Co, abrió una búsqueda laboral para cubrir cargos y horas correspondientes a la orientación en Desarrollo de Software.

La convocatoria está dirigida a profesionales, técnicos, especialistas y personas que cuenten con conocimientos acreditados en el área y quieran incorporarse a la comunidad educativa de la institución.

Entre los perfiles que se valorarán se encuentran quienes tengan conocimientos y experiencia en programación, diseño y desarrollo de software, frameworks, robótica y áreas relacionadas con las nuevas tecnologías.

Los cargos y horas a cubrir son de modalidad presencial en Cutral Co.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán completar el formulario de postulación y adjuntar su currículum vitae actualizado.

Formulario de postulación:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVtQLbq3iU-7Tbxx1RcHYaQesoe3qFp4G4yF6ri3-Kft8FWw/viewform