ATEN realizará un curso-taller sobre objetos lúdicos en las escuelas

Destinado a docentes de Nivel Inicial y Modalidad Especial

ATEN llevará adelante el curso-taller “Objetos Lúdicos en las escuelas infantiles”, destinado a docentes de Nivel Inicial y Modalidad Especial afiliados al sindicato.

La propuesta de formación estará a cargo de las profesoras Virginia Benac y Carla Parisi y tendrá como eje el juego y los objetos lúdicos como herramientas fundamentales dentro de las experiencias educativas en las infancias.

El curso se desarrollará en la seccional ATEN Cutral Co y Plaza Huincul, ubicada en Islas Malvinas y Los Nogales, y estará organizado en dos jornadas.

El primer encuentro será el viernes 9 de octubre, de 19 a 21, mientras que la segunda jornada tendrá lugar el sábado 10 de octubre, de 9 a 13.