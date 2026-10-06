ATE Cutral Co pidió al Concejo Deliberante repudiar el fallo sobre la Ley de Tierras

Convocó a sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones civiles y entidades intermedias de la comarca a sumarse al reclamo.

La Junta Interna de ATE de la Municipalidad de Cutral Co presentó una nota ante el Concejo Deliberante para solicitar un pronunciamiento contra la resolución judicial vinculada al DNU 70/23 y la derogación de la Ley 26.737, que regula la protección del dominio nacional sobre tierras rurales.

El gremio pidió al cuerpo deliberativo que declare “Personas No Gratas” en Cutral Co a los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, a quienes responsabiliza por una decisión que, según sostiene, afecta la soberanía territorial y la protección de recursos estratégicos.

ATE también solicitó una declaración de repudio institucional y convocó a sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones civiles y entidades intermedias de la comarca a sumarse al reclamo.

La presentación fue realizada este martes 6 de octubre ante el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín.