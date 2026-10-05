Reformulan cargos y agravan la acusación por femicidio tras la muerte de una mujer atacada con un hacha en Aluminé

El hombre estaba acusado de tentativa de femicidio, pero tras el fallecimiento de Matamala la calificación fue modificada a homicidio agravado por el vínculo

El Ministerio Público Fiscal reformuló este lunes la acusación contra L.D.S., imputado por el ataque con un hacha contra su pareja en Aluminé, luego de que la víctima, Noemí Mabel Matamala, muriera como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La nueva acusación fue presentada por el fiscal del caso, Marcelo Jofré, durante una audiencia realizada en Zapala. Hasta ahora, el hombre estaba acusado de tentativa de femicidio, pero tras el fallecimiento de Matamala la calificación fue modificada a homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, es decir, femicidio.

La jueza de garantías Laura Barbé tuvo por reformulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 21 de agosto de 2026, entre las 19:30 y las 19:40, en una vivienda del barrio Sector Productivo de Aluminé. En un contexto de violencia de género, L.D.S. habría iniciado una discusión con Matamala, con quien mantenía una relación de pareja.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el imputado ingresó a un galpón de leña ubicado junto a la vivienda, tomó un hacha y atacó a la mujer con un golpe en la cabeza. Luego huyó del lugar.

Matamala sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y severas fracturas óseas. Permaneció internada durante 13 días hasta que murió el 4 de septiembre en el hospital Castro Rendón de Neuquén capital.

Con la muerte de la víctima, la Fiscalía adecuó la acusación y solicitó que el caso sea considerado como femicidio consumado, una figura que contempla prisión perpetua como única pena.

El imputado permanece detenido con prisión preventiva, medida que había sido dispuesta el 23 de agosto por un plazo de cuatro meses, cuando fue acusado inicialmente por tentativa de femicidio. La decisión había sido fundada en la existencia de riesgos procesales y continúa vigente.