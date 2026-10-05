Rally Neuquino: los binomios de Cutral Co y Plaza Huincul inscriptos para la 8° fecha a menos de un día del cierre de inscripciones

A menos de un día para el cierre formal del registro de anotados, la nómina de inscriptos para la 8° fecha del Rally Neuquino en Junín de los Andes cuenta con la confirmación de pilotos y navegantes de Cutral Co y Plaza Huincul.
Binomios de Plaza Huincul La localidad de Plaza Huincul registra tres duplas anotadas en la lista oficial:
- Clase N2: Nicolás Ochoa y Sabrina Fagan participarán a bordo de un Nissan March identificado con el número 44.
- Clase N2L: Aldo Contreras y Rubén Sancho integran la nómina al mando de un Ford Ka Viral.
- Clase A7: Daniel Franco y Claudio Vásquez competirán con un Seat Ibiza con el número 14.
Binomios de Cutral Co Por su parte, la representación de Cutral Co suma cinco binomios confirmados:
- Clase N2: Marcos Battistuzzi y Matías Romero figuran inscriptos en un Ford Ka con el número 73.
- Clase N2L: Miguel Huenulao y Jonatan Liberatore estarán presentes a bordo de un VW Voyage con el número 22.
- Clase RC5: Sergio Basile y Sebastián Sancho participarán con un Ford Fiesta con el número 66.
- Clase A2: Elías Inal y José Vázquez integran la categoría con un VW Gol con el número 55.
- Clase A1: Facundo Lillo y Daiana Lillo completan la nómina local en un Ford Ka con el número 40.
A pocas horas del cierre de los registros, la planilla oficial reúne a 32 vehículos inscriptos en las distintas divisionales.