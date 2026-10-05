PreFederal de Básquet: Victoria de Petrolero como local y derrota de Pérfora como visitante

Ambos jugaron luego del clásico de la fecha pasada

En una nueva fecha del torneo, ambos equipos de Plaza Huincul tuvieron acción en la tarde noche del domingo. Petrolero fue local frente a Pacífico mientras que Pérfora visitó a Club Plottier.

Petrolero se hace cada vez más fuerte en su cancha y venció a Pacífico mostrando cada vez la mejor versión de su juego. El matador terminó todos los cuartos por delante en el marcador con los siguientes parciales, 34/28 – 58/43 – 74/60 – 86/81.

El que no tuvo una buena noche fue Pérfora, Plottier dominó el encuentro de principio a fin y se quedó con una importante victoria frente a uno de los líderes de la competencia. Cada cuatro tuvo los siguientes resultados 34/27 – 51/41 – 72/55 – 96/68.