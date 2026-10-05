PreFederal de Básquet: Victoria de Petrolero como local y derrota de Pérfora como visitante

En una nueva fecha del torneo, ambos equipos de Plaza Huincul tuvieron acción en la tarde noche del domingo. Petrolero fue local frente a Pacífico mientras que Pérfora visitó a Club Plottier.
Petrolero se hace cada vez más fuerte en su cancha y venció a Pacífico mostrando cada vez la mejor versión de su juego. El matador terminó todos los cuartos por delante en el marcador con los siguientes parciales, 34/28 – 58/43 – 74/60 – 86/81.
El que no tuvo una buena noche fue Pérfora, Plottier dominó el encuentro de principio a fin y se quedó con una importante victoria frente a uno de los líderes de la competencia. Cada cuatro tuvo los siguientes resultados 34/27 – 51/41 – 72/55 – 96/68.