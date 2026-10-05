Neuquén será sede de un congreso internacional sobre incendios forestales

Con la participación de especialistas de Argentina, Chile, Canadá y España.

Junín de los Andes será sede del Congreso Internacional “Patagonia, más allá del fuego”, que se desarrollará del 27 al 29 de octubre con la participación de especialistas de Argentina, Chile, Canadá y España.

El encuentro tendrá lugar en el Predio de la Sociedad Rural del Neuquén y es organizado por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia.

Durante las jornadas se abordarán los nuevos desafíos vinculados con los incendios forestales y de interfaz, con especial atención en la prevención, planificación territorial, comportamiento del fuego, monitoreo, tecnología y coordinación operativa.

Entre los expositores estarán Javier Grosfeld, Bibiana Bilbao, Jordi Vendrell, Jorge García, Colin McFayden, Caleb Tomlinson, Felipe Zumarán y Alan Cantin.

También participarán organismos e instituciones como CONAF Chile, Banco Mundial, The Nature Conservancy, INVAP, AEROTEC y la Administración de Parques Nacionales.

La propuesta busca promover el intercambio de experiencias y fortalecer la cooperación entre organismos públicos, instituciones científicas, brigadistas y otros actores vinculados con la gestión del riesgo, para mejorar la prevención y preparación de la Patagonia frente a los incendios.