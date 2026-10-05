¿Neuquén capital arranca primero? Se podría votar en febrero para intendente

Gaido tiene un gran desafío por delante, que es mantener el gobierno para Primero Neuquén, el partido que lidera

Hace pocos días se realizó una nueva licitación de gerenciamiento para la Fiesta de la Confluencia. El acto administrativo llamó la atención porque se había realizado ya en julio pero esta vez, la fecha era diferente.

La Fiesta de la Confluencia se va a realizar en febrero pero en una fecha distinta. Es posible que ese cambio tenga relación con la elección para elegir a la o el sucesor de Mariano Gaido como intendente.

La fecha probable sería el 14 de febrero, pero ningún allegado a la Municipalidad ha confirmado la fecha. Si admiten que es una posibilidad que se evalúa estratégicamente, la de votar antes que nadie y separado de las elecciones nacionales y provinciales.

Es que los antecedentes no son buenos para Gaido. Ya en la anterior elección, aceptó ir en la misma fecha que la provincia y ello no hizo más que desgastar su imagen para acompañar a un candidato que terminó perdiendo. Y en las últimas legislativas también salió a apoyar candidatos que no eran propios y salió mal. En las dos ocasiones fue acusado (por los perdedores) de no haber puesto todo para ganar. Además de debilitar su propia imagen, también tuvo que soportar sonriente el desagradecimiento.

Dice el dicho que a los comedidos siempre les va mal. Al final no se gana nada y se pierde mucho apoyando candidatos externos en luchas que no son las propias. Y Gaido tiene un desafío grande por delante, que es mantener el gobierno para Primero Neuquén, el partido que creó luego de irse de las filas del MPN. Y ello sin estar al frente de la lista, como candidato a intendente.

Legalmente, si se elige el 14 de febrero, la convocatoria se debería realizar el 16 de noviembre o antes, es decir con 90 días de anticipación. Allí se sabrá si la especulación de que Neuquén capital votará el 14 de febrero es cierta o no.

El gobernador Rolando Figueroa, es sus últimas declaraciones públicas sobre el tema, dijo que las elecciones provinciales podrían ser en agosto o septiembre, dentro de un año. Y que lo estaba conversando con Gaido. Hablaba de la elección a gobernador, no a intendente.

Pero también hay otras discusiones en marcha, que tienen como protagonistas a Figueroa y al gobierno nacional. El presidente Javier Milei quiere eliminar las PASO y para ello busca el apoyo de los gobernadores, entre ellos Figueroa. A cambio, la Libertad Avanza podría no ir con candidatos propios en las provincias que apoyen. Si hay PASO el cronograma electoral será uno y sin PASO será diferente.

Figueroa en los últimos días habló sobre la necesidad de continuar con el esquema económico actual para desarrollar Vaca Muerta. Un guiño a Milei. Y durante su discurso por los 1000 días de su gobierno, detalló cuáles fueron los beneficios para Neuquén en la sanción de la megaley conocida como Ley Bases. Esta postura no es nueva, porque el sector libertario apoyó a Figueroa para que le ganara el MPN, claro que otros sectores “más populistas” también lo hicieron.

Por ahora, oficialmente, no hay fechas definidas. Pero sí, muchas especulaciones, cálculos. La campaña ya calentó motores, ahora está definitivamente en marcha.