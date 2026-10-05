La sede vecinal del barrio Centenario ofrece una variada agenda de actividades

La programación se desarrolla de lunes a jueves, con actividades distribuidas entre las 11 y las 22 horas

La sede vecinal del barrio Centenario de Plaza Huincul cuenta con una amplia propuesta de actividades gratuitas y espacios de encuentro destinados a vecinos de distintas edades, con opciones que incluyen actividad física, talleres de aprendizaje, bienestar, recreación y propuestas para toda la familia.

La programación se desarrolla de lunes a jueves, con actividades distribuidas entre las 11 y las 22 horas. Los viernes no se informan actividades en la grilla.

Entre las propuestas se encuentran el taller de costura inicial, a cargo de la profesora Mariela Basualto, que se dicta durante la mañana; además de taller de tartas y postres, step, step coreográfico, pilates asiático, yoga terapéutico, funcional para senderismo, zumba fitness, taekwondo y boxeo recreativo mixto.

La agenda contempla también espacios orientados al bienestar y la actividad física, con alternativas que permiten a los vecinos participar de acuerdo con sus intereses y disponibilidad horaria.

Cronograma de actividades

Lunes: costura inicial, clases de step, pilates asiático, funcional para senderismo, zumba fitness, taekwondo y boxeo recreativo mixto.

Martes: costura inicial, step coreográfico, pilates asiático, yoga terapéutico, zumba fitness, pilates asiático y boxeo recreativo mixto.

Miércoles: costura inicial, clases de step, pilates asiático, funcional para senderismo, zumba fitness, taekwondo y boxeo recreativo mixto.

Jueves: costura inicial, taller de tartas y postres, pilates asiático, step coreográfico, yoga terapéutico, zumba fitness, pilates asiático y boxeo recreativo mixto.