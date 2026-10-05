Jorge Lencina tras el triunfo en el clásico: “Hay que mantener la calma y confiar”

La palabra del técnico de Alianza luego de clasificar en el Torneo Regional

El entrenador de Alianza, Jorge Lencina, analizó el triunfo obtenido por su equipo tras disputar el clásico de la provincia.

Lencina señaló que el partido en condición de visitante presentó dificultades, dado que su plantel venía de sufrir dos derrotas consecutivas y el rival también requería sumar los tres puntos. El director técnico destacó el trabajo del grupo durante los entrenamientos semanales, reconociendo que venían de dos compromisos en los que no habían jugado bien.

Sobre el resultado y el momento del equipo, afirmó que no deben considerarse los mejores tras una victoria ni los peores al perder, e insistió en la necesidad de conservar la calma y la confianza en el trabajo.

De cara a las siguientes etapas de la competencia, el técnico sostuvo que el club demanda sostener un nivel competitivo constante. Finalmente, expresó su satisfacción por el desempeño de los futbolistas y reconoció el apoyo de su familia a la distancia.