Invitan a capacitación sobre perspectiva de discapacidad y diversidad

Se realizará este martes 6 de octubre, a las 14:30

La Cámara de Comercio de Cutral Co y la Municipalidad de Plaza Huincul organizan una capacitación sobre perspectiva de discapacidad y diversidad, destinada a socios de la institución y a la comunidad en general.

La capacitación se realizará este martes 6 de octubre, a las 14:30, en las instalaciones ubicadas en avenida Roca 408, primer piso, de Plaza Huincul.

La actividad está abierta a la comunidad y requiere inscripción previa. Para anotarse, se encuentra disponible el siguiente formulario: Formulario de inscripción