Habrá jornada por el Día Mundial de la Salud Mental en el hospital zonal

El hospital Cutral Co y Plaza Huincul “Dr. Aldo V. Maulú” llevará adelante una jornada especial en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, con actividades abiertas a la comunidad y propuestas vinculadas al bienestar, la expresión artística y la participación.
La actividad se realizará el jueves 8 de octubre, de 10 a 15 horas, en el ingreso al hospital. La jornada es organizada por los Servicios de Salud Mental, Social y Centro de Día de la institución.
Durante el encuentro se desarrollará un programa que contempla distintas propuestas:
- 10:00: apertura.
- 10:30: danza terapia, a cargo de Sol Cola.
- 11:30: yoga, a cargo de Luciana Paredero. Se solicita llevar manta o colchoneta.
- 12:00: presentación de CIART/FOBAM.
- 12:30: presentación de canto a cargo de Flor Méndez.
- 13:00: presentación del Taller de Música del Centro de Día.
- 13:30: Tai Chi, a cargo de AT Melina García.
- 14:00: Zumba, a cargo de Soledad Porro.
- 14:30: presentación de la murga “Los Amantes de la Noche”.
- 15:00: cierre a cargo de “La Cuadra”.
Además, durante la jornada habrá stands de instituciones y servicios del hospital y se contará con radio abierta, como parte de las actividades previstas para acompañar la propuesta.