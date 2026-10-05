Empieza la semana y esto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

La inestabilidad está anunciada para la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 18° Centígrados y la mínima de 12°. El viento se presentará del noreste a 27 kilómetros con ráfagas de 41 kilómetros. Para la noche, rotará al sudeste a 20 kilómetros con ráfagas de 25 kilómetros.

El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se presentará inestable.

Para el martes se espera una temperatura máxima de 8° y la mínima de 8° Centígrados.