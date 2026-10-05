Empieza la semana y esto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 18° Centígrados y la mínima de 12°. El viento se presentará del noreste a 27 kilómetros con ráfagas de 41 kilómetros. Para la noche, rotará al sudeste a 20 kilómetros con ráfagas de 25 kilómetros.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y a la noche se presentará inestable.
Para el martes se espera una temperatura máxima de 8° y la mínima de 8° Centígrados.