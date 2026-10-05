El CFP N° 26 de Cutral Co dictará un taller gratuito de colocación de herrajes

La capacitación tendrá una duración de 30 horas reloj

El Centro de Formación Profesional N° 26 de Cutral Co anunció la apertura de inscripciones para un nuevo taller de capacitación denominado “Colocación de herrajes de todo tipo en muebles de melamina”.

La propuesta está destinada a la comunidad en general y tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos prácticos vinculados con la instalación de distintos tipos de herrajes utilizados en muebles de melamina.

La capacitación tendrá una duración de 30 horas reloj, con clases tres veces por semana, en el horario de 18:15 a 22:15. Se trata de una propuesta de capacitación gratuita.

Requisitos para la inscripción

Las personas interesadas deberán presentar:

Fotocopia del DNI.

Acta de nacimiento.

Certificado del último nivel educativo alcanzado.

Ser mayores de 16 años y encontrarse escolarizados en el nivel secundario.

Las actividades se desarrollarán en la sede del CFP N° 26, ubicada en Sarmiento y Matorras de Cutral Co.