Cutral Co será sede del preselectivo para la 39° Edición de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen

La Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Cutral Co anunció la realización del preselectivo local para la 39° Edición de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen. La jornada se llevará a cabo el próximo 12 de octubre a las 16:00 horas en las instalaciones del Cine Rex Cutral Co.
Categorías de participación La convocatoria está abierta a músicos y artistas regionales en las siguientes disciplinas:
- Solista Vocal
- Solista Instrumental
- Recitador
- Dúo Vocal
- Grupo Musical
Los interesados en participar podrán realizar la inscripción hasta el 11 de octubre. El registro puede completarse de manera virtual mediante el correo electrónico culturacco@gmail.com, o de forma presencial en la Casa de la Historia, en el horario de 8:00 a 14:00 horas.