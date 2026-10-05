Cutral Co: En la semana de la salud bucal se brindará información sobre los cuidados

Hoy, lunes 5 de octubre, desde las 9 se llevará adelante una actividad informativa en el hospital del Complejidad Media de Cutral Co.
Integrantes del servicio de odontología brindarán información sobre el cuidado bucal para las personas de todas las edades. Cómo hacer el cepillado de dientes, qué es una caries, por qué no se deben consumir alimentos altos en azúcar, son parte de los datos que se brindará a quienes se acerquen hasta el hall.
También se ofrecerá información sobre el lugar de atención del servicio de Odontología y los centros comunitarios que lo prestan.
Todos los años se realiza esta propuesta abierta a la comunidad para promover el cuidado de la salud bucal.