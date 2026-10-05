Copelco informó cómo es la inscripción para el jardín de infantes

Desde la cooperativa Copelco se informó que sigue la matriculación para el ciclo lectivo 2027, en jardín de infantes.
Se detalló que las niñas y niños tienen que tener 3 años, o cumplirlos hasta el 30 de junio.
Debeerán concurrir con las fotocopias del DNI del aspirante; el acta de nacimiento; carnet de vacunas. El DNI de padre y madre; Servicio Social del niño o niña a cargo.
Se recordó que pra concretar la inscripción las fmilias deben obligatoriamente contar con tod la documentación solicitada.
La cooperativa aclaró que no se inscribirá a aquellos que estén en otro jardín, sin pedido de pase previo a dicha institución. A la vez se recordó que el período de solicitud de pases para aquellos estudiantes que concurren a otra institución se realizará hasta el 7 de octubre.