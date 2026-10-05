Cine y tango: Tecpetrol y Fundación PROA celebraron la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano

La propuestas se desarrolló en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén.

Más de 350 personas participaron de la propuesta realizada junto a Fundación PROA y el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, que durante tres jornadas combinó películas de México y Argentina, actividades vinculadas al tango y una masterclass de guión.

Del 2 al 4 de octubre, el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén volvió a abrir sus puertas al cine latinoamericano con una programación de actividades libres y gratuitas, que reunió producciones de distintos géneros y propuestas culturales para la comunidad.

La cartelera estuvo integrada por Corina y Radical, de México, y Empieza el baile y Chau Buenos Aires, de Argentina. Cuatro películas con historias y miradas diferentes, atravesadas por temas como los vínculos, la educación, la amistad, la identidad, la música y el tango.

Este último tuvo un lugar especial en la tercera edición del festival. Además de estar presente en las películas argentinas seleccionadas, salió de la pantalla con una clase abierta y espectáculos de baile y canto, que acompañaron la programación durante el fin de semana.

La propuesta también incluyó un espacio de formación. El sábado 3 de octubre se realizó el taller “Ver para escribir”, destinado a estudiantes y egresados de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. La actividad estuvo a cargo de Melina Cherro, guionista, docente e investigadora, quien compartió herramientas de escritura audiovisual y abordó el proceso creativo detrás de la construcción de un guión.

“El cine latinoamericano cuenta historias que nos son cercanas, que hablan nuestro idioma y nos invitan a reconocernos y reflexionar juntos. Impulsamos estas iniciativas porque entendemos al cine como un espacio capaz de reunirnos, generar conversaciones y fortalecer el encuentro con la comunidad”, expresó Guillermo Goldschmidt, director de proyectos de la Fundación PROA.

Por su parte, Natalia Michelini, directora del MNBA aseguró que: “El Festival de Cine Latinoamericano tiene un impacto muy valioso para el museo, ya que propone una experiencia que va más allá del cine y suma otras expresiones culturales, como la música y los talleres, ampliando así la propuesta para el público”.

Organizado por Tecpetrol y Fundación PROA junto al MNBA, el Festival de Cine Latinoamericano celebró este año su tercera edición en la Cuenca Neuquina, consolidando la continuidad de la propuesta en la región.

“Acompañar este festival es una forma de seguir acercando propuestas culturales de calidad a la comunidad y de generar nuevos espacios de encuentro. Junto al MNBA y Fundación PROA, buscamos que cada vez más personas puedan disfrutar y conectarse con el arte y la cultura”, valoró Andrea Fernández, gerenta de Relaciones con la Comunidad de Tecpetrol en la Cuenca Neuquina

La iniciativa trasciende el ámbito local y se lleva adelante en otras provincias de Argentina y en distintos países donde está presente el Grupo Techint, promoviendo el acceso a propuestas culturales y generando espacios de encuentro alrededor del cine y otras expresiones artísticas.