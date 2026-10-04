Vista Alegre suma su primera autobomba gracias a un préstamo de bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces

La incorporación del vehículo representa además un avance para un cuartel que hasta ahora no contaba con una autobomba propia.

Ayer sábado 3 de octubre, la Asociación Bomberos Voluntarios de Vista Alegre incorporó un camión autobomba cedido en préstamo por Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces – Central 16, en un paso considerado clave para fortalecer la capacidad operativa del cuartel y avanzar en su proceso de conformación institucional.

Desde la asociación destacaron especialmente el acompañamiento recibido por parte de la institución de Rincón de los Sauces y el trabajo articulado entre las comisiones directivas y las jefaturas de ambos cuarteles.

“Queremos hacer llegar un gran agradecimiento a esta institución”, expresaron desde Vista Alegre, al remarcar que el vínculo entre ambas asociaciones permitió fortalecer los lazos de acompañamiento y apostar por “un trabajo unificado y eficiente para lograr impactos positivos en toda la región”.

La incorporación del vehículo representa además un avance para un cuartel que hasta ahora no contaba con una autobomba propia. Para trasladar sus equipos, los voluntarios debían recurrir incluso a un tractor perteneciente a uno de los integrantes del cuerpo.

La Asociación Bomberos Voluntarios de Vista Alegre es una institución relativamente nueva y actualmente atraviesa un proceso de conformación y adecuación institucional, con el objetivo de cumplir con los requisitos necesarios para alcanzar su federación e incorporarse formalmente al sistema bomberil de la provincia de Neuquén.