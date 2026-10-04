Un jugador sufrió tres paros cardíacos en un torneo privado de Neuquén

Actualmente permanece internado en terapia intensiva, en coma farmacológico y en estado crítico, mientras sus familiares, compañeros y allegados aguardan su evolución.

El hombre se descompensó durante un partido disputado en el predio Cubito. Fue trasladado de urgencia al Hospital Bouquet Roldán y permanece internado en terapia intensiva, en estado crítico.

Un grave episodio se registró durante la tarde del sábado en el predio Cubito de Neuquén capital, donde se desarrollaba un partido correspondiente al Torneo Don Pedro, una competencia privada de fútbol amateur.

Durante el encuentro, un integrante del equipo La Banda de Judiciales, de apellido Crespo, se desvaneció dentro del campo de juego y comenzó a convulsionar.

Ante la emergencia, una enfermera que se encontraba entre las personas presentes en el predio comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se intentaba organizar el traslado.

Según los testimonios difundidos después del episodio, la ambulancia disponible en el predio habría presentado un inconveniente que impedía abrir su puerta trasera, situación que habría dificultado la asistencia y el traslado del hombre.

Finalmente, compañeros del jugador lo trasladaron en la caja de una camioneta particular hacia el hospital Bouquet Roldán. Durante el trayecto continuaron con las maniobras de reanimación.

En el centro de salud se confirmó la gravedad del cuadro. De acuerdo con la información difundida por personas allegadas, el hombre había sufrido tres paros cardíacos consecutivos.

Actualmente permanece internado en terapia intensiva, en coma farmacológico y en estado crítico, mientras sus familiares, compañeros y allegados aguardan su evolución.

El episodio generó además cuestionamientos entre participantes del torneo respecto de las condiciones de asistencia médica disponibles en el predio. Entre los reclamos difundidos públicamente se menciona la presunta falta de desfibriladores externos automáticos (DEA) operativos y distintas dificultades vinculadas con la cobertura sanitaria.

Los participantes también señalaron que ya se habrían registrado anteriormente situaciones médicas de gravedad durante partidos disputados en el lugar.

Mientras continúa la internación, familiares y compañeros del hombre iniciaron una cadena de oraciones y mensajes de apoyo por su recuperación.