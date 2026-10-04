Un camión quedó atravesado y complicó el tránsito en la Ruta 22

Circulación en la mano Senillosa–Neuquén

Un camión de carga Mercedes-Benz quedó atravesado este domingo alrededor de las 18:30 en la intersección de la Ruta 22 y calle Bachman, frente a la estación de servicio YPF, y generó importantes complicaciones en la circulación.

Según se observa en el lugar, el vehículo de gran porte quedó cruzado de manera transversal sobre la calzada, ocupando prácticamente todo el paso vehicular en la intersección.

El hecho afectó especialmente la circulación en la mano Senillosa–Neuquén, donde los automovilistas debieron reducir la velocidad y extremar las precauciones para atravesar el sector.