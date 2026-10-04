Tragedia en Villa La Angostura: murió una niña de 3 años y un hombre permanece grave

En el domicilio se habría producido una fuerte discusión entre una pareja. En circunstancias que todavía son materia de investigación, la niña habría resultado gravemente herida.

La menor habría sufrido heridas provocadas con un arma blanca durante un violento episodio ocurrido en una vivienda de la avenida 7 Lagos. Una mujer habría logrado escapar del lugar. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho.

Un dramático episodio ocurrido este sábado por la noche conmociona a Villa La Angostura. Una niña de apenas 3 años murió luego de sufrir graves heridas, presuntamente provocadas con un arma blanca, durante un hecho que es investigado por la Justicia.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por DiarioAndino, el episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre las calles Del Chilco y Del Pehuén.

Según la información preliminar, en el domicilio se habría producido una fuerte discusión entre una pareja. En circunstancias que todavía son materia de investigación, la niña habría resultado gravemente herida.

Una mujer que se encontraba en el lugar habría logrado salir de la vivienda y pedir ayuda. Posteriormente, el hombre involucrado habría intentado quitarse la vida.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Oscar Arraiz, donde permanece internado en grave estado y bajo atención médica.

La Fiscalía tomó intervención en el caso y trabaja junto con los investigadores para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades correspondientes.

En las próximas horas serán fundamentales las pericias realizadas por personal especializado y Policía Forense, además de la toma de testimonios y el análisis de la escena, para reconstruir la secuencia de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen reserva sobre la identidad de las personas involucradas y no se difundieron oficialmente mayores detalles sobre la mecánica del episodio.

La investigación continúa y se aguarda información oficial que permita esclarecer esta tragedia que generó conmoción entre los vecinos de Villa La Angostura.