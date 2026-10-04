Plaza Huincul fue sede de una jornada de actualización para instructores de Tiro y Defensa Policial

Este sábado finalizó en Plaza Huincul la Jornada de Actualización y Entrenamiento para Instructores de Tiro y Defensa Policial, desarrollada en las instalaciones del Centro de Formación y Capacitación de la localidad.
La actividad reunió a 41 instructores pertenecientes a distintas direcciones de Seguridad Capital e Interior, quienes participaron de instancias teóricas y prácticas destinadas a fortalecer y actualizar sus conocimientos profesionales.
Durante la capacitación se trabajó sobre dispositivos menos letales, guías de actuación, seguridad bancaria y actualización de materiales de estudio, además de técnicas específicas de intervención policial.
Entre los contenidos abordados también se incluyeron grappling policial, técnicas de control e inmovilización de personas y procedimientos de derribo, con el objetivo de reforzar las herramientas de los instructores para su desempeño y posterior capacitación del personal policial.