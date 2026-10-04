Operativo rural en Zapala: secuestran 17 armas, 5.350 municiones y 40 trofeos de fauna

En una estancia ubicada a unos 30 kilómetros de Zapala

Un allanamiento realizado en una estancia ubicada a unos 30 kilómetros de Zapala terminó con el secuestro de 17 armas de fuego, 5.350 elementos entre municiones y vainas servidas y 40 piezas correspondientes a trofeos de fauna silvestre.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia de Garantías de Zapala en el marco de una investigación vinculada con la actividad de caza, la tenencia de armas y la documentación correspondiente de los elementos hallados.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Brigada Rural y Zapala, con participación de la División Investigaciones Zapala y personal de la Dirección Provincial Regional del Pehuén de Fauna Silvestre.

Trofeos de fauna sin documentación

Durante la inspección de la estancia, los efectivos encontraron 40 piezas correspondientes a fauna silvestre, entre ellas trofeos y astas de ciervo colorado, cabezas de jabalí europeo y un cuero de zorro colorado.

Según se informó oficialmente, las piezas no contaban con la documentación habilitante requerida. Ante esta situación, personal de Fauna Silvestre labró las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la Ley Provincial de Fauna N.º 2539.

17 armas de fuego secuestradas

El procedimiento también permitió detectar 17 armas de fuego que, de acuerdo con la información oficial, no se encontraban dentro de las condiciones de seguridad reglamentarias.

El armamento secuestrado estaba compuesto por:

12 escopetas de doble caño.

4 carabinas.

1 revólver.

Las armas quedaron bajo resguardo y a disposición de la Justicia interviniente, que deberá determinar las circunstancias relacionadas con su tenencia y las eventuales infracciones que pudieran corresponder.

Más de 5.000 municiones y vainas

Otro de los resultados destacados del allanamiento fue el hallazgo de 5.350 elementos entre municiones completas y vainas servidas.

El material correspondía a distintos calibres utilizados en armas largas y cortas, además de cartuchería para escopeta.

Por la cantidad y variedad de los elementos encontrados, todo el material fue secuestrado e incorporado a las actuaciones judiciales.