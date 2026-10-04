La UCR provincial puso en funciones a la interventora del Comité de Cutral Co

Peláez estuvo acompañado por el vicepresidente del Comité Provincia, la presidenta de la Honorable Convención, el convencional Sáez, el delegado Rodríguez y dirigentes y afiliados de Cutral Co.

Juan Peláez encabezó un encuentro radical en Cutral Co y puso en funciones a Graciela San Martín como interventora del comité local. La conducción provincial sostiene que la medida busca preservar la autonomía partidaria frente a presuntos acuerdos con el intendente Ramón Rioseco. Desde el sector desplazado habían rechazado la intervención y cuestionado sus fundamentos.

La interna de la Unión Cívica Radical de Neuquén sumó este sábado un nuevo capítulo en Cutral Co. El presidente del Comité Provincia, Juan Peláez, participó de un encuentro con dirigentes y militantes radicales y puso formalmente en funciones a Dora Graciela San Martín como interventora del Comité local.

Peláez estuvo acompañado por el vicepresidente del Comité Provincia, la presidenta de la Honorable Convención, el convencional Sáez, el delegado Rodríguez y dirigentes y afiliados de Cutral Co.

A través de sus redes sociales, el titular de la UCR neuquina sostuvo que la designación de San Martín había sido aprobada por unanimidad por el Comité Provincia y posteriormente avalada mediante una resolución del juez electoral Gustavo Villanueva.

La conducción provincial había resuelto intervenir el Comité de Cutral Co en agosto, desplazando de la conducción local a Héctor “Pajarito” Almendra. La decisión se fundamentó formalmente en el artículo 27, inciso j), de la Carta Orgánica partidaria. Entre los argumentos expuestos también se mencionó la falta de constitución del comité y cuestionamientos a presuntos acuerdos políticos personales entre Almendra y el intendente Ramón Rioseco.

Una interna que excede la sede partidaria

El conflicto dejó de ser una discusión exclusivamente administrativa dentro de la estructura radical y se transformó en una disputa política sobre el rumbo que debería adoptar la UCR neuquina frente al escenario electoral de 2027.

Desde el sector de Peláez se sostiene que el radicalismo debe preservar su autonomía y que ningún dirigente local puede comprometer al partido en acuerdos con otras fuerzas sin el correspondiente aval de los órganos partidarios.

En esa línea, el presidente de la UCR neuquina afirmó en su publicación que la intervención constituye una respuesta frente a los que calificó como “intentos del intendente Rioseco de cooptar al radicalismo local”.

Peláez remarcó además que la UCR “tiene identidad, historia y autonomía” y que no permitirá que un gobierno pretenda apropiarse de la estructura partidaria.

Se trata, sin embargo, de una interpretación política de la conducción provincial sobre el origen y el sentido de la disputa.

Almendra rechazó la intervención

La otra parte de la interna sostiene una posición diferente. Héctor “Pajarito” Almendra, quien había sido electo y proclamado como autoridad del radicalismo local, rechazó la intervención y cuestionó públicamente los argumentos utilizados por la conducción provincial.

En agosto, Almendra afirmó que su sector había sido legitimado por la Junta Electoral y calificó la decisión como improcedente. También negó haber cerrado acuerdos políticos con Rioseco y anunció que recurriría a las vías correspondientes para defender lo que consideraba la legitimidad de la conducción local.

La resistencia también tuvo una expresión pública con un abrazo simbólico frente a la sede partidaria de Cutral Co, donde afiliados y dirigentes manifestaron su rechazo a la intervención.

Dos radicalismos en disputa

La tensión tuvo continuidad durante septiembre, cuando dirigentes de Cutral Co y Plaza Huincul volvieron a reunirse y comenzaron a organizar una línea interna denominada “Adelante Neuquén”.

En ese espacio, Almendra volvió a cuestionar a la conducción provincial y sostuvo que los comités locales deberían contar con mayor autonomía para definir su estrategia política.

El encuentro encabezado ahora por Peláez muestra que la disputa continúa abierta y que la intervención no cerró la discusión, sino que trasladó el conflicto a otro escenario: el de la construcción política del radicalismo neuquino hacia 2027.

La puesta en funciones de San Martín representa, para la conducción provincial, la reafirmación de la autoridad institucional del Comité Provincia. Para el sector que acompañaba a Almendra, la discusión pasa por la autonomía del radicalismo local y por quién tendrá la potestad de definir los acuerdos políticos en Cutral Co.

Mientras tanto, la UCR neuquina transita una interna que combina la disputa por la conducción partidaria con una discusión más amplia sobre alianzas, autonomía y estrategia electoral de cara a los próximos comicios.