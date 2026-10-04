Indignación en Parque Oeste por la desaparición de elementos preparados para una actividad de Catequesis

En la Capilla San Cayetano

Desde la comisión vecinal del barrio Parque Oeste de Cutral Co expresaron su preocupación y tristeza por una situación ocurrida en la Capilla San Cayetano, donde un grupo de Catequesis había preparado una búsqueda del tesoro destinada a niños y adolescentes.

La actividad había sido organizada con anticipación y demandó tiempo, planificación y dedicación por parte de quienes participan de Catequesis. Sin embargo, al momento de realizar la propuesta, descubrieron que las cajas que habían sido preparadas como parte de la búsqueda ya no se encontraban en el lugar.

Según explicaron, en el interior había pochoclos, algunas golosinas para compartir y un pergamino con palabras relacionadas con la Eucaristía.

Más allá del valor económico de esos elementos, desde el barrio remarcaron que lo que genera mayor tristeza es que se haya interrumpido el cierre de una actividad pensada especialmente para los chicos, quienes esperaban encontrar los pequeños “tesoros” preparados con entusiasmo.

Desde la Comisión Vecinal solicitaron que, si alguna persona encontró las cajas, observó lo ocurrido o tiene información que pueda ayudar a recuperarlas, se comunique con quienes están al frente de la actividad.