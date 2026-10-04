Grave choque frontal en la Ruta del Petróleo: dos personas resultaron heridas en Centenario

En el cruce con calle Benito Machado, en la ciudad de Centenario.

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en la Ruta Provincial 67, conocida como la Ruta del Petróleo, en el cruce con calle Benito Machado, en la ciudad de Centenario.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30, cuando por causas que son materia de investigación un Chevrolet Astra y un Fiat Siena chocaron de frente. Como consecuencia del impacto, el Astra terminó volcado a un costado de la banquina y ambos vehículos sufrieron importantes daños en la parte delantera.

Dos personas resultaron heridas como consecuencia de la colisión. Los conductores fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancias para recibir atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente el carácter de las lesiones.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 52, Bomberos Voluntarios de Centenario y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

El accidente se produjo en un cruce que registra antecedentes de siniestros y que constituye uno de los accesos a Centenario por la Ruta Provincial 67. En ese sector, el nuevo acceso por calle Benito Machado todavía se encuentra sin pavimentar.