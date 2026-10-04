Estudiantes de la EPET 10 venden bandejas dulces y pizzetas para financiar un viaje de estudio

Los estudiantes de 3.º año de la EPET N.º 10 de Plaza Huincul llevan adelante una iniciativa solidaria para recaudar fondos destinados a un viaje de estudio a la ciudad de Neuquén, en el marco del proyecto educativo “Misión Domuyo: cohete impulsado por agua”.
La propuesta consiste en la venta de bandejas dulces y pizzetas, con el objetivo de reunir el dinero necesario para concretar la experiencia educativa, que permitirá a los alumnos ampliar sus conocimientos y compartir una actividad vinculada con su formación escolar.
La campaña busca acompañar el trabajo que los estudiantes desarrollan a través del Proyecto Domuyo, una iniciativa que tiene como eje la construcción y el funcionamiento de un cohete impulsado por agua.