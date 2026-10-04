Dos docentes neuquinas se formaron en Suiza y llevarán la experiencia a las aulas

Participaron del Spanish Teacher Programme 2026

Nahir Serrudo y Belén Alvian Yáñez participaron del Spanish Teacher Programme 2026, una propuesta de formación docente organizada por el CERN, en Suiza.

Durante su estadía, las docentes participaron de conferencias, talleres e intercambios con especialistas y profesores de distintos países, además de conocer el Gran Colisionador de Hadrones (LHC).

La experiencia les permitió acercarse al trabajo científico de uno de los principales laboratorios del mundo y adquirir nuevas herramientas para trasladar a las aulas. El objetivo será despertar la curiosidad de los estudiantes y fortalecer el interés por la ciencia y las vocaciones científicas.

“Todo empieza también por una curiosidad. Y no dejar de lado esa curiosidad”, destacó Serrudo, quien remarcó el compromiso de devolver a Neuquén los conocimientos adquiridos durante la experiencia.

Por su parte, Yáñez adelantó que junto a Serrudo proyectan realizar un taller destinado a estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y docentes de nivel medio, con el propósito de compartir lo aprendido durante su formación en Suiza.

La iniciativa se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre la Facultad de Ingeniería de la UNCo, la Agencia de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) y la Subsecretaría de Juventud.