Cutral Co vivió una tarde de anime, cosplay, gaming y cultura asiática con el EnSui Fest

Uno de los atractivos principales fue el concurso y desfile de disfraces.

Este sábado, el Anexo del Gimnasio Municipal fue escenario de una nueva edición del EnSui Fest, una propuesta que reunió anime, cosplay, K-pop, gaming y distintas expresiones del arte y la cultura geek.

El evento fue organizado en conjunto por Kiara Orozco y la secretaría de la Mujer y la Diversidad, y convocó a numerosas familias que disfrutaron de una tarde con actividades para todas las edades.

Uno de los atractivos principales fue el concurso y desfile de disfraces. Desde bebés de apenas 11 meses hasta jóvenes y adultos se animaron a caracterizarse como sus personajes favoritos. Entre las representaciones estuvieron Konan, de Akatsuki; Hatsune Miku; Nezuko Kamado; Ghost, de Call of Duty; Ayano Aishi; y Ryu y Ken, de Street Fighter, entre otros.

La jornada también contó con baile, música, dibujo, freestyle, emprendimientos, stands y propuestas gastronómicas vinculadas a la cultura asiática, generando un espacio de encuentro para jóvenes, familias y aficionados al universo geek.

“Vivimos una tarde distinta, llena de baile y de chicos que se sienten identificados con un disfraz. Además, hubo música, chicos dibujando, freestyle y distintas comidas asiáticas”, destacó Kiara Orozco, una de las organizadoras.

Con propuestas que combinan entretenimiento, creatividad y expresión cultural, el EnSui Fest volvió a ofrecer un espacio donde las nuevas generaciones pudieron compartir sus intereses y mostrar sus producciones.