Con 38 equipos y más de 300 jugadores, comenzó en Cutral Co la Copa Nacional de Newcom Mixto

Cuenta con la presencia de equipos provenientes de Mar del Plata, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén, además de representantes de Cutral Co y Plaza Huincul.

Con la participación de 38 equipos y más de 300 jugadores, se realizó este sábado al mediodía el acto de apertura de la Copa Nacional de Newcom Mixto Aniversario Ciudad de Cutral Co, una competencia que reúne a delegaciones de distintos puntos del país y que se desarrolla durante este fin de semana.

El torneo, previsto para los días 2, 3 y 4 de octubre, cuenta con la presencia de equipos provenientes de Mar del Plata, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén, además de representantes de Cutral Co y Plaza Huincul.

La competencia está organizada en las categorías +40, +50 y +60 años, con partidos que se disputan en distintos espacios deportivos de la comarca: el Gimnasio Municipal, su Anexo, el Polideportivo del Parque de la Ciudad y el espacio Atardecer Feliz de Plaza Huincul.

Del acto de apertura participaron el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, el organizador del encuentro, Sergio Sauco, y los equipos que forman parte de esta edición de la copa.

Durante la bienvenida, Churrarín destacó el compromiso de los participantes con la actividad deportiva y valoró especialmente la presencia de las delegaciones que llegaron desde otras provincias.

“Ustedes son un ejemplo para nosotros porque a esta edad siguen haciendo deporte y una actividad como esta. A los equipos que nos visitan, que disfruten de nuestra ciudad”, expresó el funcionario.