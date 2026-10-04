¿Cómo estará el tiempo este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co?

El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa una jornada de cielo cubierto para este domingo 4 de octubre en Plaza Huincul y Cutral Co, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 16 grados. El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada.

De acuerdo con el informe meteorológico, la temperatura mínima será de 11 °C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C por la tarde.

En cuanto a las condiciones del viento, durante el día se prevé una intensidad cercana a los 43 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h.

La situación se mantendrá durante la noche, cuando el viento podría registrar una velocidad de 45 km/h, con ráfagas de hasta 56 km/h.

De esta manera, se espera un domingo con condiciones inestables y presencia sostenida de viento, por lo que se recomienda a quienes deban circular por la vía pública hacerlo con precaución, especialmente durante los períodos de mayores ráfagas.

La Luna, en cuarto menguante

En el plano astronómico, la Luna se encontrará en fase de cuarto menguante y transitará principalmente por el signo de Leo.