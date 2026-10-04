ATEN organiza la segunda edición de su feria de emprendimientos

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 8 de octubre.

El próximo domingo 11 de octubre se realizará la 2° Feria de ATEN, una propuesta que busca generar un espacio de encuentro y acompañamiento para los emprendimientos de afiliadas y afiliados al sindicato.

La actividad se desarrollará de 18 a 21 horas en el Salón de ATEN, ubicado en Islas Malvinas y Nogales, donde se podrán encontrar emprendimientos locales, artesanías, propuestas gastronómicas y otros productos.

Quienes estén afiliados a ATEN y cuenten con un emprendimiento todavía pueden incorporarse como feriantes. Para participar deberán comunicarse con Lorena al 299-4110622.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 8 de octubre.