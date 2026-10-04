Alianza le ganó Independiente y se clasificó a octavos del Regional

La victoria de Alianza fue por 2 a 0 como visitante

El equipo de Cutral Co logró su pase a la tercera ronda del campeonato luego de ganarle a Independiente como visitante en un partido que comenzó complicado pero que Alianza supo sobrellevar para llevarse la victoria y la clasificación.

Alianza empezó un poco complicado el encuentro, Independiente quería abrir el marcador pero una gran tapada de Capdevila mentía el 0 en el arco de la visita y sobre el cierre Laureano Doello ponía el 1 a 0 a favor de los de Cutral Co.

En el segundo tiempo, nuevamente Doello anotó para Alianza con un golazo de afuera del área. No todas eran buenas para los dirigidos por Lencina por que a instancias del juez de línea, Jorge Caicedo se iba expulsado. Independiente intentó pero no pudo descontar el marcador y se quedó eliminado por la victoria de Maronese frente a Rio Grande.

Al final del encuentro, el descontento del público local con su equipo terminó con incidentes donde la policía tuvo que intervenir con balas de goma y gases frente a las piedras arrojadas por los hinchas de Independiente.