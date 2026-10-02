Rioseco entregó vehículos y pidió compromiso a trabajadores y funcionarios para crecer

Entregó camionetas Ford Ranger, Renaul Kangoo y una Strada

El intendente Ramón Rioseco encabezó esta mañana la entrega de vehículos que refuerzan la flota municipal de la ciudad de Cutral Co. Fueron siete vehículos utilitarios para Servicios Públicos, Catastro, Hacienda, Vivienda, Cloacas y Comercio.

“Seguimos trabajando constantemente, se agrandó mucho la ciudad, necesitamos muchos servicios, mucho control, en catastro, en infraestructura. es muy importante que la ciudad siga creciendo”, dijo el jefe comunal.

Y adelantó “tenemos grandes expectativas de seguir creciendo en el futuro y tenemos que preparnos para ese momento”, en referencia a la próxima puesta en marcha del Proyecto GNL. “Una gran ciudad necesita de un servicio de calidad, el compromiso de funcionarios y trabajadores, para que la gente se sienta cuidada”, aseveró en su discurso.

Luego se hizo la entrega de estos vehículos:

Servicios públicos recibió una camioneta Ford Ranger y una Renault Kangoo

Catastro recibió una camioneta Ford Ranger

Hacienda recibió una camioneta Renault Kangoo

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo recibió camioneta Strada

Subsecretaria de Obras y Cloacas recibió una camioneta Ford Ranger