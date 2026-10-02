Buscan a un hombre de Corrientes que fue visto por última vez en la Terminal de Neuquén

La policía provincial emitió un pedido de ubicación y paradero para Cristian Federico Acosta, un hombre de 31 años que había viajado desde Corrientes capital.
Según aseguraron sus familiares desde la provincia del norte argentino, tuvieron contacto con él el pasado 28 de septiembre, cuando estaba en la terminal y luego ya no pudieron saber nada más.
La policía informó que al momento de ausentarse, vestía un conjunto deportivo gris y negro, zapatillas negras con rayas blancas.
Acosta es de tez morena, usa el cabello corto, tiene ojos marrones, es delgado. Cualquier información se puede aportar en cualquier dependencia policial o al 101.