Este es el pronóstico de este viernes para Cutral Co y Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo parcialmente nublado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 10°. El viento se presentará del oeste a 40 kilómetros con ráfagas de 69 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 55 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y a la noche se presentará despejado.
Para el sábado se espera una temperatura máxima de 15° y la mínima de 7° Centígrados.