Este es el pronóstico de este viernes para Cutral Co y Huincul

Las ráfagas llegarán a los 55 kilómetros del oeste.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo parcialmente nublado en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 10°. El viento se presentará del oeste a 40 kilómetros con ráfagas de 69 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 55 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.

El cielo estará parcialmente nublado en el día y a la noche se presentará despejado.

Para el sábado se espera una temperatura máxima de 15° y la mínima de 7° Centígrados.