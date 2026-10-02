Cutral Co: Entró a una panadería, se llevó una tarta y quedó grabada en las cámaras

Un hecho que se registró en una panadería céntrica de Cutral Co quedó captado en las cámaras de seguridad del propio local.
En las imágenes se puede observar cómo una mujer ingresa con bolsas a la panadería de la calle Carlos H. Rodríguez entre Roca y Tucumán.
Recorre la parte donde esperan los clientes y luego si disimuladamente tomó uno de los productos manufacturados que estaba en exhibición en el mostrador, para colocarlo en un bolsa y retirarse sin pagar. El hurto fue alrededor de las 21:30.
Desde el propio comercio se difundió el video para alertar al resto de los comerciantes de esta situación.