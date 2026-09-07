Se disputó el Desafío MTB Tierras del Petróleo en Cutral Co

Se disputaron dos modalidades de competencia

El pasado domingo se llevó a cabo la competencia de ciclismo de montaña denominada Desafío MTB Tierras del Petróleo en el sector de las canteras de Cutral Co. La actividad deportiva registró la participación de corredores provenientes de diferentes localidades de la provincia y de la región del Alto Valle.

Modalidades de la competencia La prueba de mountain bike se estructuró en dos recorridos con distancias diferenciadas:

Un trazado de 30 kilómetros destinado a la categoría promocional.

destinado a la categoría promocional. Un circuito de 60 kilómetros correspondiente a la instancia competitiva.

Ambas opciones se desarrollaron sobre un circuito trazado a través del paisaje característico de la zona de canteras.

Claudio Montenegro, integrante de la Agrupación Uniendo Caminos, detalló la procedencia de los participantes que asistieron a la convocatoria, mencionando la presencia de ciclistas oriundos de Zapala, Neuquén, Plottier, Centenario, Paso Aguerre, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y del Alto Valle.

La organización de la competencia estuvo a cargo de la Agrupación Reviviendo Caminos, contando con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deporte y Juventud. En el lugar estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; la concejal Jesica Rioseco; y el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín.