Presentan la agenda y el operativo de seguridad para la Estudiantina 2026

Las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul finalizaron la planificación de las actividades para el inicio de la Estudiantina 2026. El evento, que se caracteriza por la coordinación de ambas comunas y el soporte de la cooperativa Copelco, registrará la participación de 62 cursos pertenecientes a siete escuelas de la comarca.
La apertura oficial del certamen se realizará el viernes 11 de septiembre a las 10:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural José Rioseco. El esquema de actividades y competencias con puntaje se desarrollará de la siguiente manera:
- Viernes 11: Apertura y jornada de expresión artística.
- Sábado 12 y Domingo 13: Partidos de vóley.
- Lunes 14: Jornada de competencias recreativas y de destreza.
- Martes 15: Certamen de preguntas y respuestas “Preguntados”.
- Miércoles 16 y Jueves 17: Encuentros de fútbol tenis (fútbol pádel).
- Viernes 18: Jornada de cierre y premiación en el complejo deportivo municipal.
Debido a la cantidad de estudiantes convocados para esta edición, la organización diseñó un operativo especial de prevención que se implementará durante los ocho días de duración de las jornadas. El dispositivo de seguridad se estructuró a partir del trabajo conjunto entre el personal de las dos municipalidades, la Policía provincial, agentes de Protección Civil y profesionales del hospital local.