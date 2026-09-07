Rally Neuquino: Ya se inscribieron 30 binomios para la fecha 7 del campeonato

Ya confirmaron varios binomios de la comarca su lugar

La organización del Rally Neuquino dio a conocer la nómina oficial de tripulaciones registradas hasta el momento para competir en la séptima fecha de la temporada 2026, que tendrá como epicentro a la localidad de Añelo. El listado inicial cuenta con 30 binomios confirmados distribuidos en las clases A6, N2, N2L, RC5, A2 y A7.

La comarca petrolera mantiene una presencia activa con pilotos y navegantes de Cutral Co y Plaza Huincul confirmados dentro del cronograma de largada.

Representación de Cutral Co Los deportistas de Cutral Co suman un total de siete tripulaciones en las distintas categorías del certamen:

Clase A6: Claudio Bustos y Débora Vázquez competirán a bordo de un Ford Ka Kinetic.

Claudio Bustos y Débora Vázquez competirán a bordo de un Ford Ka Kinetic. Clase N2: Se registran dos binomios; Marcos Battistuzzi junto a Matías Romero con un Ford Ka, y la dupla integrada por Marcelo Martínez (Hijo) y Marcelo Martínez (Padre) sobre un Nissan March.

Se registran dos binomios; Marcos Battistuzzi junto a Matías Romero con un Ford Ka, y la dupla integrada por Marcelo Martínez (Hijo) y Marcelo Martínez (Padre) sobre un Nissan March. Clase RC5: Sergio Basile y Andrés Basile participarán con un Ford Fiesta.

Sergio Basile y Andrés Basile participarán con un Ford Fiesta. Clase A2: Patricio Elfi y Romina Castillo se inscribieron con un Fiat Regatta.

Patricio Elfi y Romina Castillo se inscribieron con un Fiat Regatta. Clase A7: La localidad cuenta con dos parejas en esta división; Jeremías Tieri con Carlos Almeira en un Volkswagen Gol Power, y Aníbal Castillo junto a Dalma Araya a bordo de un Renault 18.

Representación de Plaza Huincul Por su parte, Plaza Huincul cuenta con dos binomios inscriptos para esta fecha en Añelo:

Clase N2: Nicolás Ochoa y Sabrina Fagan participarán en la competencia con un Nissan March.

Nicolás Ochoa y Sabrina Fagan participarán en la competencia con un Nissan March. Clase RC5: Luis Cairone y Gabriel Aburto disputarán la categoría también a bordo de un Nissan March.

El resto de la nómina se completa con delegaciones provenientes de Zapala, Centenario, San Martín de los Andes, Allen, Neuquén, Plottier, Loncopué, Alumine, Villa La Angostura, Rincón de los Sauces, Esquel, Senillosa y Cipolletti.