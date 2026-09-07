Por qué cada 6 de septiembre es el día provincial de la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres

Fue instituida en 2018 por la Legislatura neuquina.

Cada 6 de septiembre se conmemora el día provincial de la lucha contra toas las formas de violencia hacia las mujeres. Esta fecha fue instituida por la Ley Provincial N.º 3159, sancionada por la Legislatura de Neuquén en 2018.

La razón es el homenaje a Ivana Rosales, sobreviviente de violencia de género y referente de la lucha por los derechos de las mujeres. Desde la dirección de Violencia de Género que depende de Secretaría de Género, Mujeres y Diversidad de Plaza Huincul.

Ivana sufrió un intento de femicidio en 2002 y, posteriormente, atravesó un proceso judicial marcado por la revictimización y el maltrato institucional.

Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por las vulneraciones sufridas por Ivana y sus hijas.

Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra las violencias por motivos de género y de la necesidad de construir respuestas estatales integrales que garanticen prevención, protección, acceso a la justicia y reparación.

En Plottier, lugar de la última residencia de Ivana, funciona la casa integral de mujeres “Ivana y Mayka Rosales”. En el lugar, se busca abordar situaciones de violencia de género será llevado adelante por un equipo interdisciplinario.

Entre las tareas se busca promover herramientas legales, el abordaje psicológico especializado y el acompañamiento social para la salida de los ciclos de violencia.

Además, de la realización de talleres y espacios de capacitación que permitan a las personas usuarias recuperar su autonomía económica y subjetiva. También se cuenta con un lugar de alojamiento seguro, digno y confidencial para situaciones de riesgo inminente.