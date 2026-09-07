Cutral Co: En el barrio Peñi Trapún los niños y niñas disfrutaron a pleno

Juegos, sorteos y diversión en este sector de la ciudad.

La cancha del barrio Peñi Trapún fue escenario del festejo por el día de las Infancias, que reunió a una gran cantidad de chicos y chicas, quienes disfrutaron de peloteros, toro mecánico, concurso de baile, exhibición de boxeo y sorteos, entre ellos una bicicleta rodado 26.

Del festejo participaron el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, y la concejal Jesica Rioseco, quienes acompañaron al presidente del barrio, Carlos Pereyra.

Jesús San Martín destacó que “es muy importante participar y acompañar hoy. La impronta que dejamos para nuestras infancias es el derecho a los juegos, a la participación y que todos los barrios puedan contar con esta festividad”.

Por su parte, Pereyra resaltó que “la mayor alegría que podemos tener es ver felices a tantos chicos en nuestra cancha bailando, participando. Nosotros trabajamos para ellos”.

Además hubo un cortes de pelo solidarios para aquellos que quisieran salir renovados de la propuesta.