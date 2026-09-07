Así se presentará el comienzo de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este comienzo de semana el cielo descubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 13° Centígrados y la mínima de 7°. La sensación térmica a las 9 se ubicó en los 3° bajo cero.
El viento se presentará del sudoeste a 12 kilómetros con ráfagas de 12 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 9 kilómetros con ráfagas de 9 kilómetros.
El cielo estará despejado en el día y por la noche.
Para el martes se anuncia una máxima de 18° y la mínima de 6° Centígrados.