Así se presentará el comienzo de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

El viento se espera del sudoeste a 12 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este comienzo de semana el cielo descubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 13° Centígrados y la mínima de 7°. La sensación térmica a las 9 se ubicó en los 3° bajo cero.

El viento se presentará del sudoeste a 12 kilómetros con ráfagas de 12 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 9 kilómetros con ráfagas de 9 kilómetros.

El cielo estará despejado en el día y por la noche.

Para el martes se anuncia una máxima de 18° y la mínima de 6° Centígrados.