Así se presentará el comienzo de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

El viento se espera del sudoeste a 12 kilómetros en la hora.
Cielo Despejado

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este comienzo de semana el cielo descubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 13° Centígrados y la mínima de 7°. La sensación térmica a las 9 se ubicó en los 3° bajo cero.

El viento se presentará del sudoeste a 12 kilómetros con ráfagas de 12 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 9 kilómetros con ráfagas de 9 kilómetros.

El cielo estará despejado en el día y por la noche.

Para el martes se anuncia una máxima de 18° y la mínima de 6° Centígrados.