Un corte programado de energía eléctrica afectará a un sector de Cutral Co este lunes

Copelco informó que el próximo lunes 7 de septiembre se llevará a cabo un corte programado del suministro eléctrico en un sector de la ciudad, debido a tareas de mantenimiento en una subestación transformadora.
Según el comunicado, la interrupción del servicio se desarrollará entre las 13:00 y las 16:00 horas y afectará a asociados ubicados en el barrio Cooperativa, específicamente en el sector comprendido desde avenida Olascoaga hasta Río Negro y desde Mendoza hasta J. J. Valle.
La suspensión también alcanzará a distintos usuarios singulares y comercios e instituciones ubicados dentro del área mencionada, entre ellos ENIM, CETEC, OSPE, Farmacia Lincoln, Salud Dental, Consultorio Serratti, Blanco Amor, Los Corralitos, Novohogar, Grin Sport, Stop Electricidad, Arenas Servicios, Sexto Sabor, Sabor Gourmet, Cristalguía, G Store, Lavadero Juan Car y Panadería La Artesana.