Neuquén suma 12.000 usuarios por año al sistema público de salud

El Gobierno provincial busca fortalecer el sistema sanitario mediante inversiones en recursos humanos, infraestructura, equipamiento e insumos

El sistema público de salud de Neuquén registra un crecimiento sostenido en la cantidad de personas que requieren atención. Según datos del Ministerio de Salud provincial, los usuarios pasaron de 480.000 en 2023 a 512.000 en la actualidad, lo que representa la incorporación de unos 12.000 usuarios por año.

El incremento se produce en paralelo al crecimiento poblacional de la provincia. Durante los primeros seis meses de 2026, 13.147 personas provenientes de otras provincias realizaron el cambio de domicilio hacia Neuquén, de acuerdo con datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Ante este escenario, el Gobierno provincial busca fortalecer el sistema sanitario mediante inversiones en recursos humanos, infraestructura, equipamiento e insumos, además de una mayor articulación con municipios y otras instituciones.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó la necesidad de acompañar el crecimiento con planificación y señaló que se trabaja para priorizar las necesidades de cada hospital y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

La provincia también avanza con obras estratégicas en hospitales y plantea una gestión basada en la accesibilidad, la transparencia y la cercanía con la comunidad.