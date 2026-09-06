Torneo Regional: Alianza venció a Maronese y se despega en la zona 12

Le sacó 4 puntos al segundo y 5 al tercero

El equipo de Cutral Co se quedó con los tres puntos como local frente a Maronse por el Torneo Regional Amateur 2026 y toma ventaja en su zona luego del empate de Independiente y Río Grande.

Alianza tuvo un duro partido por la segunda fecha del torneo, Maronese se plantó e incomodó al local pero sin generar peligro. El primer tiempo tuvo muy pocas ocasiones de gol pero a los 42 Erik Mendoza abrió el marcador luego de una serie de rebotes en el area.

En el segundo tiempo, Maronese salió en busca del empate y tuvo alguna ocasión en los primeros minutos. A los 10 del complemento, se fue expulsado Jorge Dasilva por una patada sin pelota a Erik Mendoza. Luego de la expulsión, Alianza manejó la pelota generó ocasiones de gol para ampliar la mercador.

Cerca del final Alejandro Diaz estiró la ventaja para Alianza y el resultado final fue por 2 a 0 a favor de los de Cutral Co. Con el empate en La Chacra, Alianza lidera con 6 puntos, segundo se encuentra Independiente con 2 puntos, Maronese se encuentra tercero con 1 punto y cierra la tabla Río Grande con 0 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Lencina se enfrentarán a Independiente para cerrar la primera vuelta de la fase de grupos.