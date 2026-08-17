Este es el pronóstico para hoy lunes 17, feriado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó cuál es el pronóstico para este martes en la comarca petrolera.
Para hoy, la temperatura máxima será de 10° Centígrados y la mínima de 3° Centígrados hacia la noche.
El viento se presentará del sur a 16 kilómetros en el día con ráfagas de 20 kilómetros; para la noche, rotará al oeste a 18 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y hacia la noche se despejará.
Para el martes, la temperatura máxima será de 15° y la mínima de 11° Centígrados.