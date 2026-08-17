¿De dónde vienen las personas que se mudan a la provincia de Neuquén?

La mayor cantidad de personas vienen desde Río Negro, seguidos de Buenos Aires

Desde el Renaper se difundió el dato migratorio que determina que Neuquén es la provincia con más crecimiento poblacional y el primer destino de la migración interna.

Según los datos informados, en lo que va del año 2026 se registraron más de 13 mil cambios de domicilio hacia Neuquén, aunque este número probablemente sea inferior a la cantidad de personas que llegaron, ya que muchas no hacen el cambio de domicilio enseguida.

Las personas que llegaron a Neuquén vienen principalmente desde Río Negro, en segundo lugar está Buenos Aires y le siguen Mendoza, Chubut y Salta.

La primera explicación para que Neuquén crezca a un ritmo cuatro veces superior a la media nacional es el crecimiento económico que impulsa el desarrollo de Vaca Muerta. El gobierno provincial además menciona el acceso a la salud y a la educación en forma gratuita.

Los datos también muestran una tendencia sostenida respecto del último año. Durante todo 2025 se registraron 21.091 cambios de domicilio hacia la provincia. En apenas el primer semestre de 2026 ya se alcanzó el 62,3 por ciento de ese total, consolidando a Neuquén como uno de los principales polos de atracción de la Argentina.

Pero esto no es una novedad para Neuquén: la dinámica observada durante este año se inscribe en una tendencia de crecimiento poblacional que la provincia viene registrando desde hace más de una década. Según los datos del Censo Nacional 2022, Neuquén fue la segunda jurisdicción de mayor crecimiento poblacional del país entre 2010 y 2022, con un incremento cercano al 32 por ciento, incorporando más de 175 mil habitantes en ese período.

“Neuquén ess una provincia abierta a quienes llegan a aportar al desarrollo, pero se considera que el crecimiento debe darse de manera ordenada y con una premisa fundamental: los neuquinos son la prioridad”, se afirmó desde el gobierno provincial.

Y agregó que “la actual gestión de gobierno apunta a reducir las desigualdades acumuladas por décadas -a las que Figueroa alude cuando habla de “deuda moral”-, ampliar la infraestructura necesaria y generar condiciones para que quienes nacieron o eligieron vivir en la provincia puedan acceder a más oportunidades. Hoy, los neuquinos tienen prioridad en los puestos de trabajo y las capacitaciones laborales. Por eso, venir a Neuquén sin trabajo es un problema”.