Un camión volcó en la subida de San Sebastián

El conductor fue trasladado al hospital

Un camión de pequeño porte volcó este lunes 10 de agosto en la subida de San Sebastián. El hecho no dejó heridos de gravedad y generó una interrupción temporal del tránsito en el sector.

Según la información disponible, el conductor del rodado sufrió golpes y contusiones como consecuencia del vuelco. Fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por personal del SIEN al hospital de Cutral Co para su evaluación médica.

El tránsito permaneció interrumpido durante aproximadamente 20 minutos mientras se realizaban las tareas correspondientes en el lugar.